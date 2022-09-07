Данила Козловский должен крупную сумму денег за квартиру в центре Москвы Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

С Данилы Козловского требуют крупный долг за квартиру. Как сообщает StarHit, актер не перечислил деньги за покупку недвижимости в Басманном районе Москвы.

Несколько лет назад артист приобрел квартиру в доме по улице Машкова. Сейчас стоимость недвижимости в этом ЖК начинается от 40 млн рублей.

Компания-застройщик обанкротилась в 2021 году. После этого назначили конкурсного управляющего, задача которого — собрать долги с жильцов элитного ЖК.

Квартира Данилы Козловского находится в историческом здании 1870 года, застройщик его отреставрировал и модернизировал. Точная стоимость апартаментов актера, за которые он еще не выплатил долг, неизвестна. Источники сообщают, что перечислить средства он должен в ближайшее время.

Данила Козловский неоднократно признавался в любви к историческим зданиям. Первая квартира артиста в Москве находится в особняке XIX века на Тверской улице.