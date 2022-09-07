Легковой автомобиль сгорел на внутренней стороне МКАД

На внутренней стороне МКАД загорелся автомобиль Фото: Департамент транспорта Москвы

На внутренней стороне 3-го км МКАД, после развязки с шоссе Энтузиастов, загорелся легковой автомобиль. На кадрах с места происшествия видно, что огонь охватил транспортное средство уже полностью и от него валят огромные, черные клубы дыма. На месте работают оперативные службы Москвы, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала.

Дорожники предупреждают: движение по внутренней стороне МКАД в сторону СВХ открыто на четырех полосах из пяти. Водителям посоветовали выбирать объездные пути.

Ранее KP.RU рассказывал о ДТП на выезде с платной трассы М11. Там прямо на ходу задымилась и загорелась белая иномарка. Девушка-водитель успела выскочить из машины и не пострадала. Автомобиль спасти не удалось, всего за несколько минут он выгорел дотла.