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Экономика7 сентября 2022 8:30

Ефимов: В столице 99 процентов имущественно-земельных торгов совершается онлайн

Ефимов: В столице проводится онлайн 99 процентов имущественно-земельных торгов
Иван ЛУКИН
Торги разного имущества, кроме продажи земли под строительство частных жилых домов, город сегодня проводит онлайн.

Торги разного имущества, кроме продажи земли под строительство частных жилых домов, город сегодня проводит онлайн.

Фото: Shutterstock

Электронные процедуры пользуются популярностью у жителей и бизнеса.

Торги разного имущества, кроме продажи земли под строительство частных жилых домов, город сегодня проводит онлайн. В списке – жилые и коммерческие участки, нежилая недвижимость, машино-места, нестационарные торговые объекты и много других сооружений. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, аукционы в электронном виде пользуются популярностью у жителей и бизнеса.

«Всего с начала 2022 года мы реализовали более 6 тысяч объектов, а количество участников торгов превысило 46 тысяч, что сопоставимо с данными за аналогичный период в 2021 году и на 60 процентов превышает показатели 2020 года»,отметил заммэра.

С 2014 года, то есть с момента начала реализации имущества на торгах, оптимизировали и оцифровали весь процесс - от выбора объекта и подачи заявки до заключения договора. Желающие могут узнать подробнее о представленной на аукционах собственности города в разделе «Имущество от города» Инвестиционного портала Москвы. Здесь указано не только детальное описание лота, но и действует функция виртуального осмотра объекта. Улучшением сервисов город занимается регулярно. Например, в этом году на портале запущен аналитический раздел. С его помощью можно узнать, насколько выбранный лот инвестиционно привлекателен. При необходимости нужные сведения о нем показываются наглядно в виде графики.

Как уточнил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, в последнее время растет спрос на некоторые лоты. К примеру, представители бизнеса купили в этом году 590 помещений под свою деятельность. Цифра на 10 процентов больше, чем годом ранее.

«Наибольшей популярностью на городских торгах стабильно пользуются машино-места, - добавил Щербаков. - С начала 2022 года было реализовано около 4 тысяч таких объектов, что на 15 процентов превышает показатели прошлого года. При этом средний уровень конкуренции на городских торгах составляет 7 участников на лот».

Напомним, оптимизацией и цифровизацией земельно-имущественных торгов ведомство занимается совместно с Департаментом информационных технологий Москвы.