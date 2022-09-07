Ефимов: В столице 99 процентов имущественно-земельных торгов совершается онлайн

Торги разного имущества, кроме продажи земли под строительство частных жилых домов, город сегодня проводит онлайн. Фото: Shutterstock

Электронные процедуры пользуются популярностью у жителей и бизнеса.

Торги разного имущества, кроме продажи земли под строительство частных жилых домов, город сегодня проводит онлайн. В списке – жилые и коммерческие участки, нежилая недвижимость, машино-места, нестационарные торговые объекты и много других сооружений. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, аукционы в электронном виде пользуются популярностью у жителей и бизнеса.

«Всего с начала 2022 года мы реализовали более 6 тысяч объектов, а количество участников торгов превысило 46 тысяч, что сопоставимо с данными за аналогичный период в 2021 году и на 60 процентов превышает показатели 2020 года», – отметил заммэра.

С 2014 года, то есть с момента начала реализации имущества на торгах, оптимизировали и оцифровали весь процесс - от выбора объекта и подачи заявки до заключения договора. Желающие могут узнать подробнее о представленной на аукционах собственности города в разделе «Имущество от города» Инвестиционного портала Москвы. Здесь указано не только детальное описание лота, но и действует функция виртуального осмотра объекта. Улучшением сервисов город занимается регулярно. Например, в этом году на портале запущен аналитический раздел. С его помощью можно узнать, насколько выбранный лот инвестиционно привлекателен. При необходимости нужные сведения о нем показываются наглядно в виде графики.

Как уточнил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, в последнее время растет спрос на некоторые лоты. К примеру, представители бизнеса купили в этом году 590 помещений под свою деятельность. Цифра на 10 процентов больше, чем годом ранее.

«Наибольшей популярностью на городских торгах стабильно пользуются машино-места, - добавил Щербаков. - С начала 2022 года было реализовано около 4 тысяч таких объектов, что на 15 процентов превышает показатели прошлого года. При этом средний уровень конкуренции на городских торгах составляет 7 участников на лот».

Напомним, оптимизацией и цифровизацией земельно-имущественных торгов ведомство занимается совместно с Департаментом информационных технологий Москвы.