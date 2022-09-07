Синоптик Шувалов пообещал жителям Москвы квази бабье лето с 9 сентября

Потепление в Москве начнётся с 9 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

Холода и зябкость в Москве скоро ненадолго уступят место последним остаткам тепла в 2022 году. В четверг столица еще будет окутана влажными холодами, но с пятницы начнется потепление, и дожди временно отступят. Об этом заявляет синоптик Александр Шувалов в своем Телеграм-канале.

Шувалов отметил, что в четверг (8 сентября) Москву ещё ждут холода, но это будет последняя отметка неблагоприятной погоды перед началом бабьего лета. Уже с пятницы столбик термометра уверенно поползёт вверх, а облачность и дождливость сменятся осенним солнцем и ясным небом.

Соответственно, грядущие выходные в столице ожидаются с очень комфортной, теплой погодой, без дождей и туч. Температура воздуха достигнет приблизительно 15 градусов по Цельсию. В дальнейшем погода еще какое-то время будет улучшаться, однако из-за некоторых особенностей Шувалов считает, что полноценного бабьего лета в этом году не будет.

Погодная обстановка была названа синоптиком «квази бабьим летом», так как несмотря на постепенное потепление - со следующей недели будут идти частые дожди, которые не дадут москвичам как следует насладиться последними днями с теплой погодой.