Подросток-зацепер получил удар током и погиб на станции «Москва-3»

16-летний зацепер получил электротравму и погиб на станции Москва-3 Фото: Павел КЛОКОВ

На станции «Москва-3» Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) 16-летний мальчик забрался на крышу электропоезда и погиб от удара током. Московско-Ярославская транспортная прокуратура начала проверку по факту гибели несовершеннолетнего зацепера, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Уточняется, что трагедия произошла вечером 6 сентября на станции «Москва-3». Юноша забрался на крышу электропоезда и при соприкосновении с контактной сетью получил электротравму. От полученных повреждений подросток скончался на месте происшествия.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки решат вопрос о принятии мер реагирования.

Ранее KP.RU сообщал, что пассажиров подмосковной электрички высадили между станциями из-за зацеперши. Поезд резко затормозил между Косино и Выхино. Людям пришлось добираться домой на автобусах и такси. О судьбе виновницы случившегося не сообщалось.