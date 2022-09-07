В Москве с начала года ликвидировано 85 захламлённых участков

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Постоянные проверки и оперативная борьба с нарушениями на начальном этапе позволяют избавлять город от масштабного захламления. С января по август этого года специалисты Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, обнаружили 284 таких участках в столице. Из них треть привели в порядок - это всего 462 тысячи квадратных метров. Остальные тоже в скором времени ликвидируют. Напомним, захламлением считается несанкционированный выброс отходов объемом до 10 кубометров на площади не более 200 квадратных метров.

«Специалисты Госинспекции по недвижимости работают над обнаружением захламлений на начальной стадии и не дают им перерасти в свалки, - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. - Наибольшее количество земельных участков в антисанитарном состоянии было выявлено в Западном округе – 93. В Северо-Западном округе - 64 факта захламления, а в Юго-Восточном округе – 31. Нарушителям выданы рекомендации по соблюдению обязательных требований и проведена профилактическая работа».

По его словам, находить проблемные точки специалистам помогают современные инструменты – квадрокоптеры, камеры видеонаблюдения и роботизированная техника. Кроме того, активно в борьбу с захламленными земельными участками включаются горожане. От них инспекторам в этом году поступило более 900 обращений.

«Сообщения проверены, в случае подтверждения нарушения оперативно приняты меры для его устранения, - отметил глава ведомства. - Совместными усилиями мы делаем наш город чистым и комфортным».