Почти полторы тысячи машин класса люкс отправили на штрафстоянки в Москве за лето

Более 200 Porsche отправили на штрафстоянки в Москве за лето Фото: Евгения ГУСЕВА

Почти 1,4 тыс. дорогих автомобилей отправили на спецстоянки в Москве за нарушения правил парковки. Среди них 256 Мерседесов, 221 - Порше, 198 - БМВ, 61 - Ауди, 18 - Тесл и 12 - Бентли. Об этом рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Специалисты подвели итоги за три летних месяца работы эвакуаторов «Московского паркинга». Дорогие авто забирали на штрафстоянки из-за несоблюдения владельцами правил — они оставляли свой транспорт в неположенных местах.

Согласно статистике, во второй половине лета число перемещенных Bentley выросло в три раза. Владельцы Mercedes и Porsche вдвое чаще попадались на нарушения правил парковки. А вот хозяева электромобилей Tesla во второй половине лета стали ответственнее: 17 машин на спецстоянках в начале сезона против одной в конце.

В конце августа москвичи следили за громкой историей автопробега на дорогих авто. Планировался заезд более 170 машин премиум-класса. Правоохранители пресекли несанкционированную акцию, писал KP.RU.