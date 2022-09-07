Собянин: В этом году работы по благоустройству ведутся более чем на 3 тысячах объектов

Работы по благоустройству в крупных столичных парках «Покровское-Стрешнево», «Кусково», «Битца» и «Яуза» будут закончены до ноября. Фото: страница Сергея Собянина «Вконтакте».

В этом году в Москве благоустраивают более 3 тысяч объектов. Большинство работ будут закончены к Дню города. Обновленные улицы и дворы станут подарком жителям столицы к празднику, подчеркнул мэр Сергей Собянин.

«Большинство проектов по благоустройству завершим ко Дню города. В этом году мы взяли в работу больше трёх тысяч объектов, основная часть - за пределами центра», - написал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Работы по благоустройству в крупных столичных парках «Покровское-Стрешнево», «Кусково», «Битца» и «Яуза» продлятся до ноября. По словам мэра, это связано с большими площадями территорий. Кроме того, все работы ведутся с учетом уникальности московских парков. В них необходимо создать комфортную среду для горожан – с велодорожками, детскими и спортивными площадками, и в то же время сохранить нетронутой природу лесных массивов.

Сергей Собянин рассказал, что особое внимание в столице уделяют пешеходным зонам и улицам рядом с метро. Кроме того, в этом году в столице благоустроят почти 2,6 тысячи дворов.

«Идеи подсказывают сами москвичи: где оборудовать детскую или спортивную площадку, сделать новое освещение, проложить дорожки. Стараемся учитывать пожелания. Благоустраиваем также места отдыха у воды. Например, на набережной Москвы-реки вдоль улицы Гурьянова обновили покрытие тротуаров, сделали удобные спуски к воде, места для занятий спортом и прогулок с детьми», - отметил Сергей Собянин.

Вместе с парками преображаются столичные набережные и водоемы. В 2022 году приведут в порядок парк «Долина реки Химки». А в парке «Берег реки Сходня» появятся специальные водные препятствия для спортсменов: их оборудуют на базе гребного слалома.

Сейчас завершаются работы по благоустройству Ленинского проспекта. Там обновляют участок от проезда Апакова до Университетского проспекта. На территории вдоль Волоколамского шоссе будут созданы комфортные пересадки между маршрутами городского транспорта: здесь появятся удобные остановки и пешеходные переходы.

Ко Дню города строители завершили основные работы по благоустройству 18 переулков в районе Арбата и Хамовников. При реконструкции были учтены не только исторические особенности этой части города, но и потребность местных жителей в комфортной инфраструктуре. По словам Сергея Собянина, большой проект обновления улиц в центре столицы близок к завершению.

«Переулки старой Москвы - это особый мир, где у каждого здания своя история. В то же время здесь живут, работают и учатся тысячи людей, - подчеркнул мэр города. - Создаём для них общественные пространства - с удобными тротуарами, тихими зелёными уголками для отдыха. Новые благоустроенные улицы и скверы станут подарком москвичам ко Дню города».