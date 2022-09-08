Наталья Сергунина: На ВДНХ открывается выставка «Авиация. Мечты о полете»

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Если вы мечтаете управлять самолетом, но не имеете такой возможности, не отчаивайтесь. Ко Дню города в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ откроет свои двери новая экспозиция «Авиация. Мечты о полете». Спешим обрадовать – она будет постоянной. Вниманию гостей будет представлено более 90 макетов отечественных самолетов и мультимедийных объектов

- Выставка посвящена истории развития авиации, - рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. - Ее главная особенность — интерактивность. Так, с помощью симулятора посетители смогут поуправлять самолетом, а кинетическая инсталляция покажет принцип работы крыльев летательных аппаратов. Помимо этого, гости увидят макеты советских и российских разработок. Некоторые из них создавались больше двух лет.

Экскурсоводы расскажут посетителям о создании первых парашютов, воздушных шаров, махолетов и планеров.

Ну и, наконец, все желающие смогут совершить интерактивный полет над ВДНХ, изучить демонстрационную модель кабины российского авиалайнера МС-21, а специальная программа позволит даже сконструировать собственный самолет.

ЧТО МОЖНО БУДЕТ УВИДЕТЬ?

- Биплан По-2, который запустили в производство в 1927 году,

- Ту-144 — советский сверхзвуковой авиалайнер,

- Ан-22 — самый большой в мире турбовинтовой транспортный самолет,

- Ту-104 - первый отечественный пассажирский реактивный самолет,

- Бе-200 - самолет-амфибия,

- Ка-62 - вертолет и др.

ЧАСЫ РАБОТЫ

Посетить новую экспозицию можно в часы работы центра «Космонавтика и авиация» (вторник-воскресенье с 11:00 до 22:00).