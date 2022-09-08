Участниками промышленного квиза в проекте «Открой#Моспром» стали более 1,5 тысячи человек

Владислав Овчинский. Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский подвёл итоги интеллектуально-развлекательной битвы «Квиз, плиз!». Напомним, она состоялась 3 сентября.

«В преддверии Дня города на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва», а также в онлайн-формате мы провели для москвичей и гостей столицы промышленный квиз проекта «Открой#Моспром», - отметил глава ведомства. - В нем приняли участие более 1,5 тысячи человек».

По его словам, более 500 человек лично посетили «умную» битву в ОЭЗ. Большинство участников выполняли задания дистанционно.

КОНКРЕТНО

Знания проверялись в шести раундах квиза – «Разминка для везучих», «Включаем логику», «Железные нервы», «Тематический», «Хардкор» и «Последний шанс». Командам нужно было справиться с 28 заданиями. Среди них - вопросы об истории становления столичных предприятий, определение модификаций военно-транспортных самолетов, названий изобретений и продуктов, имен известных промышленников с помощью небольших подсказок. Также нужно было составить рассказ о последних событиях проекта «Открой#Моспром». Один из раундов сделали тематическим и посвятили производителю «Московский картофель».

ИТОГИ

Победителям вручили призы от организаторов. Занявшие первое место получили портативный ирригатор. Наградой за второе место стали напольные умные электронные весы. За третье – автоматический тонометр. Кроме того, их также отметили подарками от «Московского картофеля».

Кстати, первые в 2022 году состязания «Квиз, плиз!» проходили в столице в марте. В них участвовали 229 команд. При этом 54 играли офлайн, а 175 – онлайн.