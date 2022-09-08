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Общество8 сентября 2022 6:03

Аренда комнат в Москве подешевела за год на 8%, а по России - подорожала

Средняя стоимость долгосрочной аренды комнаты в столице в сентябре 2022 года составила 17, 3 тысячи рублей
Ирина РЕБРИКОВА
Средняя стоимость аренды комнаты в Москве снизилась до 17 тысяч рублей

Средняя стоимость аренды комнаты в Москве снизилась до 17 тысяч рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В сентябре 2022 года средняя стоимость ежемесячной аренды комнаты в Москве при условии заключения долгосрочного договора составила 17,3 тысячи рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные портала «Мир квартир». А это на 8% меньше, чем просили владельцы комнат в сентябре 2021 года.

При этом в большинстве крупных российских городов стоимость аренды выросла. Максимальный рост показала недвижимость в Чите, где цены выросли на 33%, Кемерове - на 31% и Сочи - на 20%. Как отмечает портал, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области цена аренды осталась практически на уровне прошлого сентября.

В последнее время все больше арендаторов ищут жилье, в котором разрешено жить с домашними питомцами. В Москве наибольшая доля предложения квартир с таким условием аренды от общего числа предлагаемых объектов приходится на Орехово-Борисово Северное (61%), сообщает пресс-служба сервиса Яндекс. Аренда.

Кроме того лояльны к съёмщикам с питомцами арендодатели в Котловке (59,4%), Крылатском (58,6%), Косино-Ухтомском (57%), Перове (55,1%).