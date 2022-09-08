Синоптик Тишковец назвал 8 сентября самым холодным днем с начала осени Фото: Артем КИЛЬКИН

8 сентября в Москве станет самым холодным днем с начала месяца и осени, заявил в комментарии для радио «Москва ФМ» ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозу температура днем в столице поднимется только до 9-11 градусов, по области - до 12 градусов. А в ночь на 9 сентября и вовсе возможны заморозки на почве.

Синоптик добавил, что температурный фон в столичном регионе сейчас не добирает до климатической нормы примерно 5 градусов.

- Погодные условия определяет тыловая часть Северо-Атлантического циклона, который и устроил нам осень, — объяснил Евгений Тишковец.

Он назвал и вторую причину аномально холодной погоды - поступающий из Арктики воздух. 8 сентября ветер северного и северо-западного направления продолжить приносить ледяные воздушные массы из акватории Северного Ледовитого океана.

Однако уже с 9 сентября, по словам синоптика, инициативу начнет перехватывать Скандинавский антициклон, что означает погода возьмет курс на потепление.