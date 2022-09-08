Экс-полицейский получил пять лет тюрьмы за продажу сведений об умерших жителях Москвы

Суд Москвы приговорил экс-полицейского к пяти годам колонии строгого режима за предоставление сведений об умерших Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Москвы приговорил бывшего сотрудника полиции Дмитрия Платонова к пяти годам колонии строгого режима за торговлю сведениями об умерших жителях столицы. Кроме того, злоумышленника оштрафовали на пять миллионов рублей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По данным следствия, осужденный во время службы в полиции с января 2013 года по май 2022 года регулярно получал взятки за незаконное предоставлении базы данных о покойных москвичах. В результате противоправной деятельности за этот период мужчина получил более трех миллионов рублей.

«Также Платонов вместе с другими должностными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получал взятки и, используя свое служебное положение, осуществлял посредничество во взяточничестве за совершение аналогичных незаконных действий», - добавили в ведомстве.

Бывшему 44-летнему полицейскому вынесли обвинительным приговор. Он осужден по двум статься – «Получение взятки, группой лиц по предварительному сговору» и «Посредничество во взяточничестве с использованием своего служебного положения». Мужчина получил пять лет колонии строгого режима. Его взяли под стражу во время суда. Пока приговор не вступил в законную силу.

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