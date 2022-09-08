Новый статус позволит заводу "Элкат" получить налоговые льготы и направить высвободившиеся средства на развитие производства. Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса заводу «Элкат». Новый статус позволит предприятию получить налоговые льготы и направить высвободившиеся средства на развитие производства.

«Производитель медной катанки и проволоки ООО «Элкат» получит статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством города Москвы. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этого предприятия будет снижена до 13,5% вместо стандартных 17%, налог на недвижимое имущество составит 50%, налог на землю 20% - от исчисленного, а ставка аренды земли - 0,3% от кадастровой стоимости участка. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы», - сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Завод «Элкат» производит медную продукцию, он является основным поставщиком контактного провода и троса из меди для Российских железных дорог. На производстве трудятся 126 человек. Предприятие может выпускать до 150 тысяч тонн катанки и 16 тысяч тонн проволоки в год. Всего с 1988 года, когда завод начал свою работу, на нем сделали более 2,5 миллионов тонн катанки. В 2015 году на «Элкате» обновили оборудование и запустили новую производственную линию. А в 2020 году предприятие существенно расширило линейку выпускаемой продукции.

По мнению вице-президента Московской Торгово-промышленной палаты Артёма Далевича, присвоение «Элкату» статуса промышленного комплекса позитивно отразится на целом сегменте отечественной промышленности.

«Продукция, которую поставляет на рынок «Элкат», используется в производствах большого количества предприятий как Москвы, так и других регионов. Существенное улучшение налоговых условий для этого предприятия обеспечит для данного промышленного комплекса большую экономическую устойчивость, что по цепочке даст положительный эффект для значительного сегмента промышленности», - уверен Артем Далевич.

Вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex , независимый директор Росимущества Алексей Улитенко напомнил, что кабельная продукция является стратегической продукцией. То, что правительство поддерживает важные на данный момент для страны отрасли экономики, является совершенно логичным.

«Сейчас высокая потребность в продуктах, выпускаемых ООО «Элкат», замечена на Дальнем востоке, Севере и восточных районах Украины. Изменение налоговых ставок поможет в первую очередь не увеличить прибыль компаний, а уменьшить стоимость продукции без изменения качества материала и как следствие увеличить конкурентоспособность комплекса по сравнению с китайскими производителями», - комментирует Алексей Утиленко.

Еще одним итогом решения правительства станет рост инвестиций в территориальное присутствие компании в Москве и увеличение числа рабочих мест.

«В целом действия правительства выглядят вполне закономерными – при достатке денег в бюджете предоставить организациям свободно развиваться сейчас, чтобы позднее увеличить или скомпенсировать наполнение бюджета», - подчеркнул Алексей Улитенко.

Сейчас в Москве статус промышленного комплекса имеют 65 предприятий. На них работают около 77 тысяч человек.