Собянин сообщил об открытии трех поликлиник в разных округах Москвы

Три обновлённых поликлиник открыли в Москве после реконструкции. Фото: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об открытии трех медучреждений после реконструкции. Речь идет о детской поликлинике №7, филиал №4 на 2-й Владимирской улице (ВАО), городской поликлинике №220, филиал №1 на Шмитовском проезде (ЦАО) и о городской поликлинике №209, филиал № 2 на Мосфильмовской улице (ЗАО).

Градоначальник уточнил, что в этих учреждения медпомощь смогут получать более 62 тысяч жителей столицы.

Он напомнил, что программу комплексной реконструкции столичных поликлиник создали в 2019 года, в нее вошло 201 здание. На сегодняшний день в городе обновили 63 поликлиники, в остальных медучреждения идут работы. Программу намерены завершить в 2023 году.

В рамках работ специалисты меняют инженерные коммуникации и оборудование, приводят в порядок фасады, занимаются отделкой, а также благоустраивают прилегающую к зданиям территорию. В поликлиниках обустраивают комнаты отдыха для врачей и удобные зоны ожидания для пациентов.

Ранее KP.RU сообщал, что пять обновлённых поликлиник открыли в Москве после реконструкции. Четыре из них детские, а одна – взрослая. Медучреждения примут около 89 тысяч москвичей.