ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки, финансировавшей ИГ, в Московском регионе

ФСБ оборвала канал финансирования для ИГ в Москве Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве пресекли деятельность террористической ячейки, которая финансировала запрещённую в России организацию "Исламское государство" (ИГ) (деятельность запрещена в РФ). Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали ряд пособников терроризма, о чём сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Москве и Московской области.

Сотрудники ФСБ провели операцию по пресечению деятельности группировки, тайно работающей в Московском регионе для финансирования ИГ. Злоумышленники были задержаны, установлено, что террористическая ячейка работала сразу на несколько регионов России.

Известно, что все члены ячейки являются гражданами РФ. Они перевели на счёт организатора канала финансирования "Исламского государства" более 100 тыс. рублей. Сам организатор установлен, однако находится в международном розыске за ряд тяжёлых преступлений, в том числе за участие в актах терроризма.

Все задержанные попали под уголовное дело о содействии деятельности террористов.