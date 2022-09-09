Московская компания наращивает производство тест-систем для онкопациентов

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Во всем мире ученые и медики продолжают придумывать новые способы борьбы с раком. Среди них - московский разработчик и производитель тестов для генетических исследований в онкологии «ОнкоАтлас». Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский, с сентября 2021 по август 2022 года благодаря продукции компании примерно в три раза больше пациентов смогли пройти обследование. Такая статистика получается при сравнении с данными за сентябрь 2020 - август 2021 года.

«Компания выпустила 90 наборов реагентов, на которых прошли обследования 4,3 тысячи жителей страны, - отметил глава ведомства. - Ожидается, что до конца 2022 года будет дополнительно произведено свыше 70 наборов для 3,5 тысячи пациентов».

По его словам, производитель поставил в медицинские учреждения страны 36 тест-систем с сентября 2020 по август 2021 года. За это время обследовались более 1,7 тысячи пациентов. К примеру, тест-системами пользуются НМИЦ имени Блохина, Республиканский медико-генетический центр Башкортостана, Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины в Новосибирске.

КОНКРЕТНО

Продукция компании «ОнкоАтлас» - высокоточные тест-системы «Соло-тест АВС», основанные на методе NGS. С их помощью проводится максимально точная диагностика пациентов с разными видами рака:

- молочной железы;

- яичников;

- поджелудочной железы;

- предстательной железы.

Тест показывает наличие всех возможных мутаций в исследуемых генах, даже самых редких, и определяет наследственные формы рака. Один набор реагентов тест-системы позволяет проанализировать образцы 48 пациентов. При обследовании можно детально изучить сразу несколько генов и выяснить особенности злокачественных опухолей, а также мутации, отвечающие за чувствительность к лечению и семейные формы рака. Далее врач на основе этих данных составляет план лечения - от подбора эффективных лекарств до планирования операции и оценки возможного рецидива. А если тест покажет мутацию, которая передаётся по наследству, тогда родственники больного смогут пройти раннюю диагностику и позаботиться о профилактике.