Москвичи получили более 40 тематических видеоконсультаций у специалистов Госинспекции по недвижимости

Фото: Shutterstock

Жители столицы привыкли решать многие вопросы онлайн. Желающие могут получить в том числе видеоконсультации по земельно-имущественным вопросам. Такой сервис в Госинспекции по недвижимости Москвы действует для горожан и бизнеса с прошлого года. Благодаря этому экономится время, а также детально прорабатываются нестандартные ситуации, возникающие при пользовании городской землей и нежилыми помещениями.

«Мы открыты для диалога и оказываем максимальную консультационную поддержку по имущественно-земельным вопросам, в том числе дистанционно, - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. - За восемь месяцев специалисты Госинспекции по недвижимости провели по видеосвязи 45 приемов граждан, представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Всего с начала запуска сервиса им воспользовались более 130 человек».

По его словам, чаще всего обратившихся за консультацией интересуют возможность законного оформления самовольных строений по градостроительным нормам и требованиям, земельно-правовых отношений, борьба с самозахватом земель.

НА ЗАМЕТКУ

Для записи на онлайн-прием нужно зайти на портал mos.ru в раздел «Услуги», в категорию «Документы». Затем на вкладку «Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате», а затем выбрать «Запись на онлайн-прием к уполномоченному представителю ведомства».

Затем в дату приема жителю пришлют ссылку для видео-конференц-связи и инструкцию по подключению. После прохождения идентификации можно подключиться к видеоконференции и задать свои вопросы представителю ведомства. Такие консультации проходят каждый месяц.

Сервисом могут пользоваться горожане и предприниматели, ранее письменно обращавшиеся в ведомство, получившие ответ и желающие продолжить обсуждение по своей теме.