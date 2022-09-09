Общественный штаб: Все политические партии высоко оценивают уровень организации ДЭГ в Москве

Избиратели, выбравшие электронный формат голосования, автоматически становятся участниками розыгрыша «Миллион призов». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все политические партии оценили уровень организации дистанционного электронного голосования в Москве как высокий, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Александр Асафов. Голосование на выборах муниципальных депутатов в столице началось 9 сентября в 8:00 и продолжится до 20:00 11 сентября.

«На данный момент те цифры, более 700 тысяч выданных бюллетеней, на мой взгляд, это очень хорошие цифры, которые показывают, что и партии, и избиратели высоко оценивают сам инструмент, сам способ дистанционного электронного голосования. Они ему доверяют, он для них технически безопасен, соответственно, они им пользуются», - сообщил Александр Асафов.

Он также подчеркнул, что в этом году у представителей политических партий есть возможность наблюдать за дистанционным электронным голосованием.

«Прямо здесь на площадке Общественного штаба по наблюдению за выборами представители одной из партий приехали. Все партии и не только парламентские так или иначе формируют группы электронных наблюдателей», - рассказал Александр Асафов.

Как заявили представители Общественного штаба, все системы на выборах работают в штатном режиме. Жители Москвы активно участвуют в голосовании.

Ранее Общественный штаб сообщил, что утром 9 сентября система электронного голосования в Москве подверглась хакерским атакам. С 6 часов утра было зафиксировано более 350 таких атак.

«Мы получили сообщение от специалистов техподдержки о том, что на систему онлайн-голосования были совершены хакерские атаки с использованием метода подбора паролей. С 6:00 их было более 350», - говорится в сообщении в Telegram-канале Общественного штаба.

Москвичи выбирают районных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. Голосовать могут жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов выбирают только в Троицке. В общей сложности, горожанам предстоит выбрать около двух тысяч муниципальных депутатов. В 2022 году комиссии будут параллельно считать голоса, а значит результаты появятся максимально оперативно.

За ходом голосования в столице следят более 10,6 тысяч общественных наблюдателей. Все они прошли обучение и приступили к работе. Кроме того, вместе с ними работают видеонаблюдатели. В их обязанности входит наблюдение за ситуацией на избирательных участках с помощью видеокамер, транслирующих изображение 24 часа в сутки в режиме онлайн. Центр видеонаблюдения разместился в Общественном штабе в бизнес-центре «Красная Роза». При возникновении нестандартной ситуации видеонаблюдатели смогут моментально отреагировать на возможное нарушение.

Избиратели, выбравшие электронный формат голосования, автоматически становятся участниками розыгрыша «Миллион призов». Жители столицы, проголосовавшие на выборах онлайн, получат возможность выиграть автомобиль. Всего в рамках акции будет разыграно более 600 тысяч подарков.