Более миллиона человек проголосовали дистанционно в первый день выборов в Москве

Отдать свой голос жители Москвы могут очно на избирательных участках или дистанционно онлайн. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве за первый день выборов муниципальных депутатов дистанционно проголосовали более миллиона избирателей. Об этом вечером в понедельник, 9 сентября, сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

- На сегодня цифра на 20:00 - дистанционно проголосовало 1 миллион 6 тысяч 499 москвичей. Цифра от года к году растет. При этом традиционно на избирательных участках в абсолютном выражении на 20:00 проголосовало 195 тысяч 824 избирателя, - рассказал Дмитрий Реут.

Благодаря введенному в этом году электронному реестру избирателей москвичам нет необходимости заранее регистрироваться для дистанционного голосования. Избиратели смогут непосредственно в день голосования решить, в какой форме они собираются проголосовать: очно, на избирательных участках, или дистанционно. Сделать свой выбор можно в любое удобное время в один из дней голосования. Избирательные участки будут открыты 10 и 11 сентября с 08:00 до 20:00. Голосование в онлайн-формате также продлится до 20:00 11 сентября.

Москвичи выбирают районных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. Голосовать могут жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов выбирают только в Троицке. В общей сложности, горожанам предстоит выбрать около двух тысяч муниципальных депутатов. В 2022 году комиссии будут параллельно считать голоса, а значит, результаты появятся максимально оперативно.

По словам представителей Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году, первый день голосования прошел спокойно. Все системы на выборах работали в штатном режиме. Жители Москвы активно участвовали в голосовании.

Ранее Общественный штаб сообщил, что утром 9 сентября система электронного голосования в Москве подверглась хакерским атакам. С 6 часов утра было зафиксировано более 350 таких атак.

«Мы получили сообщение от специалистов техподдержки о том, что на систему онлайн-голосования были совершены хакерские атаки с использованием метода подбора паролей. С 6:00 их было более 350», - говорится в сообщении в Telegram-канале Общественного штаба.

За ходом голосования в столице следят более 10,6 тысяч общественных наблюдателей. Все они прошли обучение и приступили к работе. Кроме того, вместе с ними работают видеонаблюдатели. В их обязанности входит наблюдение за ситуацией на избирательных участках с помощью видеокамер, транслирующих изображение 24 часа в сутки в режиме онлайн. При возникновении нестандартной ситуации видеонаблюдатели смогут моментально отреагировать на возможное нарушение и принять меры.