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Общество9 сентября 2022 18:37

Более миллиона человек проголосовали дистанционно в первый день выборов в Москве

Традиционное голосование на избирательных участках выбрали 195 тысяч горожан
Ксения БОГДАНОВА
Отдать свой голос жители Москвы могут очно на избирательных участках или дистанционно онлайн.

Отдать свой голос жители Москвы могут очно на избирательных участках или дистанционно онлайн.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве за первый день выборов муниципальных депутатов дистанционно проголосовали более миллиона избирателей. Об этом вечером в понедельник, 9 сентября, сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

- На сегодня цифра на 20:00 - дистанционно проголосовало 1 миллион 6 тысяч 499 москвичей. Цифра от года к году растет. При этом традиционно на избирательных участках в абсолютном выражении на 20:00 проголосовало 195 тысяч 824 избирателя, - рассказал Дмитрий Реут.

Благодаря введенному в этом году электронному реестру избирателей москвичам нет необходимости заранее регистрироваться для дистанционного голосования. Избиратели смогут непосредственно в день голосования решить, в какой форме они собираются проголосовать: очно, на избирательных участках, или дистанционно. Сделать свой выбор можно в любое удобное время в один из дней голосования. Избирательные участки будут открыты 10 и 11 сентября с 08:00 до 20:00. Голосование в онлайн-формате также продлится до 20:00 11 сентября.

Москвичи выбирают районных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. Голосовать могут жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов выбирают только в Троицке. В общей сложности, горожанам предстоит выбрать около двух тысяч муниципальных депутатов. В 2022 году комиссии будут параллельно считать голоса, а значит, результаты появятся максимально оперативно.

По словам представителей Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году, первый день голосования прошел спокойно. Все системы на выборах работали в штатном режиме. Жители Москвы активно участвовали в голосовании.

Ранее Общественный штаб сообщил, что утром 9 сентября система электронного голосования в Москве подверглась хакерским атакам. С 6 часов утра было зафиксировано более 350 таких атак.

«Мы получили сообщение от специалистов техподдержки о том, что на систему онлайн-голосования были совершены хакерские атаки с использованием метода подбора паролей. С 6:00 их было более 350», - говорится в сообщении в Telegram-канале Общественного штаба.

За ходом голосования в столице следят более 10,6 тысяч общественных наблюдателей. Все они прошли обучение и приступили к работе. Кроме того, вместе с ними работают видеонаблюдатели. В их обязанности входит наблюдение за ситуацией на избирательных участках с помощью видеокамер, транслирующих изображение 24 часа в сутки в режиме онлайн. При возникновении нестандартной ситуации видеонаблюдатели смогут моментально отреагировать на возможное нарушение и принять меры.