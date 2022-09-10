Итоги шести лет работы МЦК: Около 790 миллионов поездок и рост пассажиропотока почти на 60%

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Шесть лет назад стартовал уникальный для столицы проект - «Московские центральное кольцо». МЦК является первой наземной городской железнодорожной линией, кардинально изменившей отношение москвичей к «железке». Новый маршрут стал важным этапом в развитии рельсового каркаса города. Запуск МЦК позволил начать трансформацию промзон в современные жилые кварталы. При этом возросла их экономическая активность.

Данные по работе МЦК (см. «Цифры») подтверждают, что «железное» кольцо остается одним из самых популярных видов городского транспорта. И одним из самых комфортных для пассажиров. Кстати, многие сервисы московского транспорта появились впервые именно на МЦК.

«За шесть лет работы МЦК стало популярным городским транспортом, - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Число пассажиров растет каждый год. С момента запуска совершено около 790 миллионов поездок. Поэтому по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развитие Московского центрального кольца. С коллегами из РЖД рассматриваем возможность запуска здесь двухэтажных поездов».

По его словам, благодаря новшеству увеличится провозная способность МЦК. При этом сохранится привычный для пассажиров комфорт поездок.

ЦИФРЫ

Столичный Дептранс приводит такую статистику по МЦК:

- в среднем в сутки по кольцу совершается больше 550 тысяч поездок;

- рекордным по перевозкам за все время работы стал день 18 марта 2022 года - более 598 тысяч поездок.

Цифры показывают, что проект оказался необходимым активно развивающейся Москве. Пассажиропоток на МЦК со дня запуска вырос почти на 60%. За первый год — 98 млн. поездок, а за шестой — почти 157 млн.