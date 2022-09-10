Москвичи в День города смогут попробовать блюда русских царей

«Кулинарные секторы» будут действовать практически на всех праздничных площадках Фото: Евгения ГУСЕВА

Рецепты из легендарной «Книги о вкусной и здоровой пище» оживут во время празднования 875-летия Москвы - приготовленные по ним блюда гости Дня города смогут попробовать на Тверском бульваре, сообщает сайт мэра и правительства столицы. При этом «кулинарные секторы» будут действовать практически на всех праздничных площадках.

Большинство из них позволят гостям празднования отведать блюда со стола русских царей или столичных трактиров. На Манежной площади угостят скоблянкой и пирогами с курицей и картофелем под напиток «Вечерняя Москва», на площади Революции - ухой из белорыбицы, на Тверской площади - ребрышками по спецрецепту, на Матвеевской улице - шашлыками из осетрины под сметаной и жарким из бычьих хвостов.

Колоритные закуски достанутся жителям Медведково. В сквере по Олонецкому проезду можно будет попробовать бутерброд «Кремлевский» и горячую закуску «Распутин», и запить все это столичным сбитнем.

Площадки с праздничной кулинарией будут действовать и в округах Москвы. Пончиками, блинами с различными начинками и шашлыком порадуют посетителей на улице Перерве в Марьине, на бульваре Дмитрия Донского в Северном Бутове и на Ключевой улице в Братееве. Радужную форель и расстегаи приготовят на бульварной зоне 16-го микрорайона Зеленограда и на Святоозерской улице в районе Косино-Ухтомский. А на площади Славы в Кузьминках гостей будут удивлять приготовленной по особому рецепту мраморной говядиной.

Ранее KP.RU опубликовал полную программу празднования Дня города 2022 в Москве.