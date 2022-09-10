Фестиваль «Москва-Донбасс» проходит на Тверской улице в рамках Дня города

Москва 10 и 11 сентября празднует свое 875-летие. Фото: Саша Савельева/ТАСС.

Москва 10 и 11 сентября отмечает 875-летие. Одним из главных событий Дня города стал фестиваль «Москва-Донбасс», который проходит на центральной улице столицы – Тверской. Площадка познакомит москвичей и гостей города с историей, промышленностью, сельским хозяйством и культурой Донбасса.

«Центральными темами празднования 875-летия Москвы на Тверской улице станут «Город: детали. Москва в движении» и «Москва - Донбасс», -сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Фестиваль рассказывает о знаменитых людях, родившихся на Донбассе. Среди них – составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Даль, художник Архип Куинджи, композитор Сергей Прокофьев, актриса Нонна Мордюкова, актер и режиссер Леонид Быков, футболист Виталий Старухин. Гости фестиваля примут участие в 120 мастер-классах и интеллектуальных играх, а также узнают об исторических связях, объединивших Донбасс и Россию.

На Тверской улице, перекрытой в дни города для автомобильного движения, разместились 36 арт-объектов. Они изображают знаковые места и достопримечательности Донбасса. Художниками воссозданы инсталляция кинотеатра «Победа» в Донецке, макеты памятников Донбасса, мемориал, посвященный подвигу шахтеров Макеевки, бронекатер №346 в Мариуполе, сельскохозяйственная и горнодобывающая техника, которую выпускают донецкие предприятия, спортивные объекты.

В фестивале участвуют известные артисты и музыканты, спортсмены и общественные деятели – всего около ста представителей культуры и спорта из Донбасса из Запорожья. Перед москвичами выступают уличные оркестры, исполняющие классическую и современную музыку. Прозвучат и произведения уроженца Донбасса композитора Сергея Прокофьева. В рамках фестиваля в столице пройдут товарищеские матчи между московскими футболистами и воспитанниками Академии футбола «Шахтер Донбасса». В соревнованиях примут участие игроки клубов «Спартак», ЦСКА, «Химки», «Шахтер» (Донецк). К фестивалю присоединились российские футболисты Дмитрий Ананко, Андрей Ещенко, Евгений Алдонин, Денис Глушаков, Валерий Шмаров и Валерий Кечинов.

Мероприятия в День города проходят во всех округах и районах столицы. Основными точками станут 19 центральных и окружных площадок, а также многочисленные парки, музеи, выставочные залы, библиотеки, театры и другие городские учреждения культуры. Всего запланировано проведение около 200 крупных мероприятий: концертов классической и современной музыки, благотворительного фестиваля «Добрая Москва», спортивные мероприятия. Юбилейные площадки в округах столицы организуют еще более 420 мероприятий.

Вечером горожан ждет красочный фейерверк. Десятого сентября в 21 час будет сделано более 30 тысяч залпов из 23 точек запуска.