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Общество10 сентября 2022 10:57

Главную музыкальную тему московского транспорта презентовали в честь Дня города

В московском Дептрансе презентовали новый аудиобренд городского общественного транспорта. Он будет приурочен по Дню города, москвичи гости столицы смогут услышать его 10 и 11 сентября 2022 года
Александр КИСЛОВ
Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Услышать новый звуковой сигнал можно будет в московском метро, МЦК, МЦД, а также на столичных автовокзалах и автостанциях.

"Короткие джинглы зазвучат перед объявлениями в вестибюлях станций метро, на платформах МЦК и МЦД, на автовокзалах и автостанциях. А доработанная основная мелодия будет звучать на эскалаторах и в вестибюлях станций метро до завершения празднования Дня города", - отмечают в департаменте.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, короткие мелодии созданы на основе композиции, которую москвичи выбирали на платформе "Активный гражданин". "Они помогут пассажирам не пропустить важные объявления в потоке информации и создадут уникальный образ Московского транспорта", — пояснил он.