Главную музыкальную тему московского транспорта презентовали в честь Дня города

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Услышать новый звуковой сигнал можно будет в московском метро, МЦК, МЦД, а также на столичных автовокзалах и автостанциях.

"Короткие джинглы зазвучат перед объявлениями в вестибюлях станций метро, на платформах МЦК и МЦД, на автовокзалах и автостанциях. А доработанная основная мелодия будет звучать на эскалаторах и в вестибюлях станций метро до завершения празднования Дня города", - отмечают в департаменте.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, короткие мелодии созданы на основе композиции, которую москвичи выбирали на платформе "Активный гражданин". "Они помогут пассажирам не пропустить важные объявления в потоке информации и создадут уникальный образ Московского транспорта", — пояснил он.