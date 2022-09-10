Собянин и Путин открыли колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ

Колесо «Солнце Москвы» имеет высоту 140 метров, на нем расположены 30 закрытых кабин. Фото: Иван МАКЕЕВ

В день 875-летия столицы москвичей ждал еще один сюрприз: на ВДНХ запустили крупнейшее в Европе колесо обозрения «Солнце Москвы». Старт его работе дали президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Церемония открытия прошла в режиме видеоконференцсвязи. В это время мэр города и глава государства находились в концертном зале «Зарядье», где проходил концерт, посвященный юбилею Москвы.

По словам Сергея Собянина, московское колесо по своим масштабам потеснило бывшего европейского лидера – колесо обозрения в Лондоне.

- Раньше в Москве было колесо обозрения, но морально и физически устаревшее. Долго подбирали инвестора, нашли его. Инвестор за свои деньги сделал такое великолепное сооружение, самое большое колесо обозрения в Европе. Раньше таким было лондонское, а с сегодняшнего дня Лондон на втором месте, сегодня открываем, - рассказал Сергей Собянин Владимиру Путину.

«Солнце Москвы» имеет высоту 140 метров (для сравнения, колесо в Лондоне – 135 метров). На нем расположены 30 закрытых кабин, в каждой из которых могут комфортно разместится до 15 человек. Кабины оборудованы системами видеонаблюдения, кнопками связи с оператором и климат-контролем. В пяти кабинах пол сделали прозрачным.

Колесо может работать и днем, и ночью при температуре от минус 10 до плюс 40 градусов. Вес гигантской конструкции составляет 1800 тонн. Колесо установлено на прочный фундамент, над проектом которого работали эксперты Научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института бетона и железобетона имени Алексея Гвоздева.

Полный оборот колесо обозрения проходит за 18 минут и 40 секунд. Всего за один раз «Солнце Москвы» может перевезти до 450 пассажиров. Предполагается, что аттракцион будет ежегодно принимать до 25 миллионов посетителей. Он станет главной точной притяжения на ВДНХ и одной из самых посещаемых достопримечательностей столицы.

Свое путешествие посетители аттракциона начинают с посадочного вокзала, к которому ведет крытый эскалаторный переход. Потоки пассажиров разделены: посадка и высадка гостей происходит в разных частях вокзала. К слову, на «Солнце Москвы» можно не только покататься и увидеть столицу с высоты птичьего полета. По особым случаям здесь предлагают устроить незабываемый праздник. Кабины можно арендовать, чтобы отметить день рождения или сыграть свадьбу в кругу самых близких друзей.

«Солнце Москвы» предлагает и другие возможности для интересного времяпрепровождения. В его двухэтажном комплексе разместились развлекательные пространства, игровой центр, интерактивный музей-театр «Лисапарк», сувенирный магазин. Гости могут пройтись по прогулочной зоне под открытым небом и перекусить в гастрокластере, где расположился фуд-корт. Поесть можно как на свежем воздухе, так и внутри здания. В гастрокластере работают мобильные точки фаст-фуда, уютные кофейни с лаунж-зонами и рестораны с авторской кухней. Из окон некоторых из них открывается красивый вид на ВДНХ.