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Общество10 сентября 2022 11:41

Собянин и Путин открыли колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ

Крупнейший в Европе аттракцион заработал в день 875-летия столицы
Ксения БОГДАНОВА
Колесо «Солнце Москвы» имеет высоту 140 метров, на нем расположены 30 закрытых кабин.

Колесо «Солнце Москвы» имеет высоту 140 метров, на нем расположены 30 закрытых кабин.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В день 875-летия столицы москвичей ждал еще один сюрприз: на ВДНХ запустили крупнейшее в Европе колесо обозрения «Солнце Москвы». Старт его работе дали президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Церемония открытия прошла в режиме видеоконференцсвязи. В это время мэр города и глава государства находились в концертном зале «Зарядье», где проходил концерт, посвященный юбилею Москвы.

По словам Сергея Собянина, московское колесо по своим масштабам потеснило бывшего европейского лидера – колесо обозрения в Лондоне.

- Раньше в Москве было колесо обозрения, но морально и физически устаревшее. Долго подбирали инвестора, нашли его. Инвестор за свои деньги сделал такое великолепное сооружение, самое большое колесо обозрения в Европе. Раньше таким было лондонское, а с сегодняшнего дня Лондон на втором месте, сегодня открываем, - рассказал Сергей Собянин Владимиру Путину.

«Солнце Москвы» имеет высоту 140 метров (для сравнения, колесо в Лондоне – 135 метров). На нем расположены 30 закрытых кабин, в каждой из которых могут комфортно разместится до 15 человек. Кабины оборудованы системами видеонаблюдения, кнопками связи с оператором и климат-контролем. В пяти кабинах пол сделали прозрачным.

Колесо может работать и днем, и ночью при температуре от минус 10 до плюс 40 градусов. Вес гигантской конструкции составляет 1800 тонн. Колесо установлено на прочный фундамент, над проектом которого работали эксперты Научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института бетона и железобетона имени Алексея Гвоздева.

Полный оборот колесо обозрения проходит за 18 минут и 40 секунд. Всего за один раз «Солнце Москвы» может перевезти до 450 пассажиров. Предполагается, что аттракцион будет ежегодно принимать до 25 миллионов посетителей. Он станет главной точной притяжения на ВДНХ и одной из самых посещаемых достопримечательностей столицы.

Свое путешествие посетители аттракциона начинают с посадочного вокзала, к которому ведет крытый эскалаторный переход. Потоки пассажиров разделены: посадка и высадка гостей происходит в разных частях вокзала. К слову, на «Солнце Москвы» можно не только покататься и увидеть столицу с высоты птичьего полета. По особым случаям здесь предлагают устроить незабываемый праздник. Кабины можно арендовать, чтобы отметить день рождения или сыграть свадьбу в кругу самых близких друзей.

«Солнце Москвы» предлагает и другие возможности для интересного времяпрепровождения. В его двухэтажном комплексе разместились развлекательные пространства, игровой центр, интерактивный музей-театр «Лисапарк», сувенирный магазин. Гости могут пройтись по прогулочной зоне под открытым небом и перекусить в гастрокластере, где расположился фуд-корт. Поесть можно как на свежем воздухе, так и внутри здания. В гастрокластере работают мобильные точки фаст-фуда, уютные кофейни с лаунж-зонами и рестораны с авторской кухней. Из окон некоторых из них открывается красивый вид на ВДНХ.