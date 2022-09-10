Путин и Собянин открыли основной участок Московского скоростного диаметра

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии открытия участка Московского скоростного диаметра от Дмитровского до Ярославского шоссе. Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС.

В День города президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин открыли участок Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе. Церемония открытия прошла в режиме видеоконференцсвязи. Мэр Москвы м глава государства поздравили столичных строителей из концертного зала «Зарядье», где проходит концерт в честь 875-летия Москвы.

Запуск скоростной магистрали от Ярославского до Дмитровского шоссе стал последним этапом в строительстве основного участка Московского скоростного диаметра (Северо-Восточной хорды). С сегодняшнего дня водители смогут проехать без светофоров от входа в город с федеральной трассы М11 (Бусиновская развязка) на севере до Косинской эстакады с перспективой выхода на строящуюся федеральную трассу М12 на востоке Москвы.

Длина участка, введенного сегодня в эксплуатацию, составляет 40 километров. Всего, с учетом съездов и модернизацией окружающей улично-дорожной сети, столичные специалисты построили около 120 километров новых дорог. В том числе в этом районе города появились 80 новых эстакад, мостов и тоннелей протяженностью около 38 километров. А для удобства пешеходов здесь оборудовали 21 переход.

Новая автотрасса соединяет между собой крупные автомобильные магистрали города: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе. Она также обеспечивает проезд на 15 крупных московских улиц: Фестивальную, Сельскохозяйственную, Березовую аллею, 3-й Нижнелихоборский проезд, Амурскую, Щербаковскую, Перовскую, Юности, Паперника и другие.

Главный отрезок Московского скоростного диаметра пролегает в 26 районах города. В них проживают более 2,5 миллионов человек. Как предсказывают эксперты, в среднем время в пути для них сократится на 20% при поездках на общественно транспорте и на 17% - при поездках на личных автомобилях.

Сейчас продолжаются работы по соединению основного участка Московского скоростного диаметра со строящейся федеральной трассой М12 «Москва - Нижний Новгород - Казань». Этот этап реконструкции планируется завершить к концу 2023 года.

Южный участок Московского скоростного диаметра (Юго-Восточная хорда) длиной 28 километров протянется от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе. С его вводом в эксплуатацию работа по созданию системы хордовых магистралей Москвы будет завершена. В средней части города появятся новые магистрали, являющиеся альтернативой Московской кольцевой автодороги, Третьему транспортному кольцу и проезду через исторический центр. Московский скоростной диаметр позволит миллионам автовладельцев быстро и комфортно передвигаться из одной части столицы в другую. В зависимости от расстояния и времени суток время в пути для них уменьшится от 10 до 50 минут, а на некоторых маршрутах – до 85 минут. По Московскому скоростному диаметру также планируется пустить движение нескольких маршрутов общественного транспорта.