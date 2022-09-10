Общественный штаб: Избиратели активно участвуют в голосовании на выборах в Москве

Москвичи, несмотря на выходные, активно участвуют в выборах. Фото: Зыков Кирилл /Агентство «Москва».

Москвичи, несмотря на выходные, активно участвуют в выборах муниципальных депутатов. Об этом в субботу, 10 сентября сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Александр Асафов.

Эксперт уверен, что активность горожан за субботу и воскресенье превысит явку избирателей в пятницу.

«Может сложиться ощущение, что в наш библиотечный день избиратели начинают засыпать, уезжают за город, однако это не так. В группе разбора нарушений мы видим, что люди активно ходят на участки, по ощущениям и по цифрам их, наверное, больше, чем вчера, поскольку вчера был рабочий день, - отметил Александр Асафов. - Отсутствие жалоб в МГИК и Общественный штаб в каких-то объемах связано с тем, что все идет тем порядком, каким должно, люди активно участвуют, это видно по меняющимися цифрам, это видно в том числе и по соцсетям, по результатам, много рассказывают, объезжают участки, кони нам в штаб приезжают, делятся своими соображениями, своими ощущениями, поэтому я думаю, что город, избиратели активно включились в процесс голосования».

В пятницу вечером заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут рассказал, что за первый день выборов в столице дистанционно проголосовали более миллиона человек. При этом традиционным способом на избирательных участках 9 сентября проголосовали 195 тысяч горожан.

Первый день голосования в столице прошел спокойно. Все системы на выборах работали в штатном режиме, никаких нарушений в течение дня зафиксировано не было. Об этом журналистам утром 10 сентября сообщил руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев. По его словам, после первого дня голосования группа разбора рассмотрела несколько десятков обращений от наблюдателей. В большинстве случаев они обращались за консультацией к юристам штаба, чтобы прояснить сложные ситуации. При этом сообщения о возможных нарушениях не нашли подтверждения.

Москвичи выбирают районных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. Голосовать могут жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов выбирают только в Троицке. В общей сложности, горожанам предстоит выбрать около двух тысяч муниципальных депутатов. Проголосовать на участках можно будет до 20 часов 11 сентября. Голосование также проходит в онлайн-формате с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

Благодаря введенному в этом году электронному реестру избирателей москвичам нет необходимости заранее регистрироваться для дистанционного электронного голосования. Горожане могут непосредственно в день голосования решить, в какой форме они собираются отдать свой голос: очно или дистанционно.