В Общественном штабе заявили об отсутствии замечаний к работе системы ДЭГ в ходе выборов

Москвичи выбирают районных депутатов в 125 муниципальных образований столицы. Фото: Зыков Кирилл /Агентство «Москва».

Второй день голосования на выборах муниципальных депутатов в Москве прошел спокойно, система электронного голосования работала стабильно. Об этом вечером 10 сентября сообщили представители Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году.

«Можно сказать, что сегодняшний день прошел достаточно спокойно. Голосование на большинстве участков проходило без серьезных задержек и сбоев. Система электронного реестра, сканеры паспортов и другое высокотехнологичное оборудование работали стабильно», - рассказал в Telegram-канале руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев.

Ранее Вадим Ковалев сообщил, что по итогам второго дня голосования явка составила 25,5%.

Отдать свой голос на выборах москвичи могут как очно, на избирательных участках, так и онлайн. По словам заместителя председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрия Реута, по данными на 20:00 10 сентября с помощью бумажных бюллетеней проголосовали 387 тысяч 617 избирателей. Дистанционный электронный способ голосования предпочли 1 миллион 444 тысячи 952 москвича.

Ранее заместитель руководителя Общественного штаба Александр Асафов отметил, что, несмотря на выходные, москвичи активно участвуют в выборах. Эксперт предсказал, что активность горожан за субботу и воскресенье превысит явку избирателей в пятницу.

Москвичи выбирают районных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. Голосовать могут жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов выбирают только в Троицке. В общей сложности, горожанам предстоит выбрать около двух тысяч муниципальных депутатов. В 2022 году комиссии будут параллельно считать голоса, а значит, результаты появятся максимально оперативно. Проголосовать на участках можно будет до 20 часов 11 сентября. Голосование в онлайн-формате также продлится до 20:00 11 сентября.

Благодаря введенному в этом году электронному реестру избирателей москвичам нет необходимости заранее регистрироваться для дистанционного электронного голосования. Горожане могут непосредственно в день голосования решить, в какой форме они собираются отдать свой голос: очно или дистанционно.

За ходом голосования в Москве следят более 10,6 тысяч общественных наблюдателей. Все они прошли обучение и приступили к работе. Кроме того, вместе с ними работают видеонаблюдатели. В их обязанности входит наблюдение за ситуацией на избирательных участках с помощью видеокамер, транслирующих изображение 24 часа в сутки в режиме онлайн.