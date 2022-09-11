Интим-блогер назвала главное отличие московских мужчин от провинциалов

Интим-блогер рассказала, чем отличаются мужчины в Москве и провинции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Интим-блогер Мария Арзамасова рассказала, чем москвичи отличаются от мужчин из провинции. Девушка специально ездила по городам России и ходила на свидания, чтобы это выяснить. О своих наблюдениях она рассказала «Мосленте».

В первую очередь Мария Арзамасова разгромила стереотип, который можно сформулировать как «вот в Москве еще можно найти нормального мужчину, а в остальной России их не водится». Сама девушка живет в столице, поэтому смогла сравнить ухажеров оттуда и из провинции. Интим-блогер заявила, что в Москве у нее были наиболее скучные, незапоминающиеся свидания, а вот в глубинках встречи оказались интереснее.

Мария Арзамасова подчеркнула, что мыслить стереотипами не любит и подводить всех под одну гребенку не стоит, поэтому не стала рассказывать о типичных отличиях мужчин из столицы и провинциальных городов. Единственное качество, которое она смогла назвать «общим» для жителей Москвы, — это усталость.

— В этом городе действует правило: хочешь жить — умей вертеться. Конечно, это утомляет, у всех куча дел. Это чувствуется», — сказала Мария Арзамасова.

Многие москвичи воспринимают свидания, как работу, добавила интим-блогер.

Ранее KP.RU писал, что певицы сестры Зайцевы назвали характерную черту москвичей.