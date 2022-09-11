Тишковец: воскресенье 11 сентября станет последним погожим днем в Москве

Воскресенье 11 сентября в Москве станет последним погожим днем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воскресенье 11 сентября станет последним погожим днем в московском регионе. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Синоптик сообщил, что по прогнозам 11 число встретит москвичей тепло от +15 до +17 градусов. Жителей Подмосковья ждет температура +13...+18 градусов. Весь день будет малооблачно, практически без осадков.

Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в Москве составит 15-17 градусов выше нуля, а по области - от 13 до 18. Такая погода соответствует климатической норме сентября. Атмосферное давление будет понемногу падать и составит 750 мм ртутного столба.

Начиная с 12-ого числа, в столице будет дождливо и пасмурно. Обусловлены перемены тем, что погода в Москве будет зависеть от северо-западной периферии антициклона, которую будет с юго-запада подпирать «циклоническая депрессия», подчеркнул Евгений Тишковец.

Напомним, как писал ранее KP.RU, синоптики прогнозируют в Москве холодный сентябрь.