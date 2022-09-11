Более 1,5 миллиона москвичей проголосовали на выборах дистанционно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 1,5 млн жителей Москвы приняли участие в голосовании на выборах муниципальных депутатов дистанционно. По данным сайта по наблюдению за ходом электронного голосования в столице, по состоянию на 10:40, выдали уже 1 552 000 бюллетеней для электронного голосования.

Проголосовали дистанционно почти 1,5 млн человек — 1 499 300. Отношение выданных бюллетеней к зарегистрированным избирателям составило 36,6 процента.

Напомним, муниципальные выборы депутатов в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование стартовало 9 сентября. Воскресенье, 11 сентября, станет заключительным и основным днем выборов.

Электронное голосование доступно также с 9 по 11 сентября. Успеть отдать свой голос нужно до 20:00.

Как писал ранее KP.RU, среди избирателей, которые решат участвовать в выборах города Москвы онлайн, разыграют ценные призы. Среди них 100 автомобилей, а также различные суммы баллов, которые можно будет потратить на покупки в столичных магазинах.