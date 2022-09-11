В Ташкенте задержали рейс в Москву из-за задымления в аэропорту Фото: Наталья Гоцанюк

В аэропорту Ташкента произошло задымление, задержаны рейсы в Москву, Алма-Ату и Нур-Султан. Как сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airports, ЧП произошло в 10:30 по местному времени (8:30 — по Москве).

В терминале вылета международных авиалиний аэропорта «Ташкент» появился дым. Пассажиров и сотрудников воздушной гавани эвакуировали. Никто не пострадал.

На место оперативно прибыли дежурные расчёты Службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта, сотрудники Службы электросветотехнического обеспечения полетов и Службы авиационной безопасности.

Выяснилось, что причиной ЧП стало короткое замыкание источника бесперебойного питания на трансформаторной подстанции в одном из помещений аэропорта. На время устранения неполадок терминал был обесточен.

Из-за этого пришлось задержать вылеты трех рейсов: КС-128 до Алматы, HY-721 до Нур-Султана и SU-1975 до Москвы.

К настоящему времени электроснабжение восстановили на большей части терминала. Авиаборты покинут аэропорт в ближайшие часы.