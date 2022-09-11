Лидер ЛДПР высоко оценил работу Общественного штаба в ходе выборов в Москве

За ходом голосования в столице следят более 10,6 тысяч общественных наблюдателей. Фото: Зыков Кирилл /Агентство «Москва».

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что выборы муниципальных депутатов в Москве организованы на высоком уровне. Глава политической партии также высоко оценил работу Общественного штаба по наблюдению.

- Все организовано очень комфортно для работы, и должен сказать, что автоматическое считывание паспорта очень удобное нововведение, участковые избирательные комиссии очень удобно организованы. Если суммировать и впечатление от обустройства участковых избирательных комиссий, и то, как организован штаб по наблюдению за выборами, - технологии возрастают, возрастают полезным образом, - рассказал Леонид Слуцкий журналистам во время посещения Общественного штаба.

Глава ЛДПР также прокомментировал работу общественных наблюдателей.

- Ничто не ускользнет от внимания наблюдателей на участках, и здесь в штабе, - отметил Слуцкий.

За ходом голосования в столице следят более 10,6 тысяч общественных наблюдателей. Все они прошли обучение и приступили к работе. Кроме того, вместе с ними работают видеонаблюдатели. В их обязанности входит наблюдение за ситуацией на избирательных участках с помощью видеокамер, транслирующих изображение 24 часа в сутки в режиме онлайн. Центр видеонаблюдения разместился в Общественном штабе в бизнес-центре «Красная Роза». При возникновении нестандартной ситуации видеонаблюдатели смогут моментально отреагировать на возможное нарушение.

Ранее руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев сообщил, что второй день голосования в столице прошел спокойно, без нарушений.

«Можно сказать, что сегодняшний день прошел достаточно спокойно. Голосование на большинстве участков проходило без серьезных задержек и сбоев. Система электронного реестра, сканеры паспортов и другое высокотехнологичное оборудование работали стабильно», - рассказал Вадим Ковалев 10 сентября в Telegram-канале.

По итогам второго дня голосования явка избирателей составила 25,5%. Как сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, по данными на 20:00 10 сентября с помощью бумажных бюллетеней проголосовали 387 тысяч 617 избирателей. Дистанционный электронный способ голосования предпочли 1 миллион 444 тысячи 952 москвича.

Напомним, москвичи выбирают районных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. Голосовать могут жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов выбирают только в Троицке. В общей сложности, горожанам предстоит выбрать около двух тысяч муниципальных депутатов. Проголосовать на избирательных участках и онлайн можно до 20:00 11 сентября. В 2022 году комиссии будут параллельно считать голоса, а значит результаты появятся максимально оперативно.