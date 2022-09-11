Явка на выборах в районные советы депутатов в столице на 17 часов составила 32,2%

Высокая явка на муниципальных выборах обусловлена большим доверием москвичей к дистанционному электронному голосованию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным на 17 часов 11 сентября явка на выборах муниципальных депутатов в столице составила 32,2%, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Александр Асафов. По его словам, это достаточно высокий показатель.

«На 17:00 у нас в дистанционном электронном голосовании выдано бюллетеней 1 миллион 694 тысяч 733. На участках выдано бюллетеней 610 тысяч 202. Итого, общая явка на данный момент составляет 32,2%. Это достаточно высокий показатель», - подчеркнул Александр Асафов.

Замглавы Общественного штаба уверен, что высокая явка на муниципальных выборах обусловлена большим доверием москвичей к дистанционному электронному голосованию.

«На муниципальных выборах в Москве я таких показателей не помню, конечно это говорит о том, что преимущественно здесь процент высокий дистанционного электронного голосования, - рассказал Александр Асафов. - Это объясняется тем, что для москвичей это уже обыденный способ голосования, его выбирают из-за удобства, ему доверяют. В том числе, например, потому что в этот раз мы можем видеть, что очень много известных людей, впервые такое количество на муниципальных выборах, проголосовало электронно».

Дистанционный способ голосования на этих выборах предпочли президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава государства проголосовал онлайн 10 сентября. Владимир Путин отметил, что дистанционная электронная система голосования является удобной и комфортной.

Александр Асафов подчеркнул: цифры явки показывают высокий уровень доверия москвичей к дистанционному голосованию. Возможность сделать свой выбор онлайн стала уже привычной для жителей столицы. Такое высокое доверие к дистанционному голосованию привело к тому, что в выборах начали участвовать тысячи москвичей, которые раньше не голосовали.

«В среде различных политических субъектов продолжаются различные обсуждения и домыслы. Один из кандидатов в Центральном административном округе написал, что в Тверском районе, в одном из округов, аномальная явка на дистанционное электронное голосование, но если разбирать, то мы увидим, что при одинаковом количестве избирателей в 11 тысяч избирателей на каждый избирательный округ разница составляет на это количество порядка 100-150 избирателей, что вообще-то не является никакой аномалией, эти нормальное распределение», - считает Александр Асафов.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что оппозиционеры выбрали неверную тактику, отказавшись от продвижения дистанционного электронного голосования.

- Очевидно, что оппозиционеры в целом выбрали неверную тактику, отказавшись от продвижения дистанционного электронного голосования, и перестав мобилизовывать своих сторонников для участия в дистанционном электронном голосовании - они оказались в уязвимом положении, вряд ли смогут набрать необходимое количество голосов для того, чтобы показать существенный результат, - рассказал Алексей Чеснаков в интервью Агентству городских новостей «Москва».