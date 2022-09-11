Киркоров рассказал, что будет делать со своим пентхаусом за миллиард рублей в центре Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что планирует делать народный артист России Филипп Киркоров с пентхаусом, купленным в центре Москвы. По словам певца, там будут проводиться вечеринки. Об этом сообщает НТВ.

Вышедший из длительного отпуска, который он провёл в США, Филипп Киркоров рассказал о том, чем он там занимался и, главное, как планирует использовать пентхаус в центре Москвы, который певец приобрёл в прошлом году. Как заявляет сам артист, он лично закупал материалы и надеялся, что отметит новоселье уже этой осенью, но пока не сложилось, и элитная недвижимость на 537 квадратных метров всё ещё не заселена.

Киркоров планирует организовывать в своём новеньком пентхаусе, который обошёлся ему в миллиард рублей, вечеринки. По словам артиста тусовки будут маленькими, для московского бомонда и не только, и обязательно без детей. Певец уточнил, что детей он туда пустит только тогда, когда они повзрослеют.

При этом Киркоров заявляет о том, что не опасается беспокоить своих соседей. По его словам, над ним никто не живёт, так как это верхний этаж. "Выше только Всевышний, а он мне простит мои грехи", - заявляет певец. Однако про нижних соседей он не упомянул.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Филипп Киркоров вступился за Аллу Пугачёву, на которую обрушился шквал критики в последние месяцы. По словам её бывшего мужа, Пугачёва сделала для России столько, что приписывать ей негативное - грешно.