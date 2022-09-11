Выборы в районные советы депутатов Москвы проходят без нарушений

Выборы муниципальных депутатов в Москве проходят без нарушений. Фото: Зыков Кирилл /Агентство «Москва».

Нарушений на выборах муниципальных депутатов в Москве на избирательных участках не зафиксировано, онлайн голосование также проходит в штатном режиме, сообщает Агентство городских новостей «Москва». По данным на 17 часов 11 сентября явка избирателей составила 32,2%. В дистанционном электронном голосовании приняли участие 1 миллион 694 тысяч 733 горожан. Свои голоса на участках отдали 610 тысяч 202 человека.

Ранее Общественный штаб по наблюдению за выборами сообщил, что с начала муниципальных выборов в Москве не выявлено фактов двойного голосования и других существенных нарушений.

«С начала выборов фактов двойного голосования и других существенных нарушений на участках штабом выявлено не было. Жалобы о возможных нарушениях избирательного законодательства сразу же проверяются. На данный момент ни одна из них не подтвердилась», - рассказали представители Общественного штаба в своём Telegram-канале.

За ходом голосования в столице следят более 10,6 тысяч общественных наблюдателей. Все они прошли обучение и приступили к работе. Кроме того, вместе с ними работают видеонаблюдатели. В их обязанности входит наблюдение за ситуацией на избирательных участках с помощью видеокамер, транслирующих изображение 24 часа в сутки в режиме онлайн. Центр видеонаблюдения разместился в Общественном штабе в бизнес-центре «Красная Роза». При возникновении нестандартной ситуации видеонаблюдатели смогут моментально отреагировать на возможное нарушение.

Москвичи выбирают районных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. Голосовать могут жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов выбирают только в Троицке. В общей сложности, горожанам предстоит выбрать около двух тысяч муниципальных депутатов. Проголосовать на участках или онлайн можно будет до 20 часов 11 сентября.

Благодаря введенному в этом году электронному реестру избирателей москвичам нет необходимости заранее регистрироваться для дистанционного электронного голосования. Горожане могут непосредственно в день голосования решить, в какой форме они собираются отдать свой голос: очно или дистанционно.

Ранее руководитель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова побывала в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице. Глава ЦИК высоко оценила организацию процесса голосования, особенно технологические новинки, которые применяются в этом году на выборах в Москве.

«Хочу сказать большое спасибо за технологические новшества. В Москве столько новаций интересных», - отметила Элла Памфилова.