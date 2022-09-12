Синоптик пообещал москвичам потепление до +20 градусов и дожди на этой неделе

В Москве с четверга прогнозируется потепление до +20 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москву с четверга, 15 сентября, придет заметное потепление: воздух прогреется до +15…+20 градусов. При этом всю рабочую неделю в столице прогнозируется облачная погода и небольшие обложные дожди, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Днем будет 15-20 градусов, утром уже не придется дрожать от холода, но будет облачно, небольшой дождь. Аналогичная погода будет в пятницу и субботу», — отметил синоптик.

По словам метеоролога, с четверга температура будет выше климатической нормы на один-два градуса. Однако такую погоду нельзя будет назвать «бабьим летом» из-за облачности и постоянных осадков.

Вильфанд добавил, что с понедельника по среду в городе будет немного прохладнее. Столбики термометров поднимутся до +12…+16 градусов. Так, 12 и 13 сентября небо затянется тучами, пройдут кратковременные дожди, будет около +15…+16 градусов. 14 сентября атмосферные осадки сохранятся, температура опустится до +12…+14 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде на ближайшую неделю в Московском регионе. Он отметил, что в столице и области будет тепло, но ветрено и сыро. В понедельник общая температура воздуха +5...+15 градусов, однако к четвергу столбики термометров поднимутся до +18 градусов.