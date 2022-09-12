Эксперт: Высокие результаты «ЕР» говорят о поддержке москвичами Собянина

«Все достаточно предсказуемо, все прогнозы, которые давались, максимально близки к итоговому результату. Про причины, которые лежат в основе такого результата: во-первых, это, конечно же, консолидация вокруг президента, и, соответственно, все политические агенты, которые с ним связаны, губернаторы или партия «Единая Россия» получили достаточное серьезное преимущество на этих выборах. Второе, был высокий уровень поддержки, одобрения москвичами деятельности Собянина. Если мы берем федеральный фактор и рассматриваем его на уровне города, то понимаем, что кандидаты, которые выдвигались от партии «Единая Россия» и от «Моего района», имели преимущество», - отметил Константин Костин.

По мнению эксперта, у москвичей есть понимание, что конструктивное взаимодействие муниципальных депутатов с городской властью способствует качественному решению проблем.

«Когда мы говорим про муниципальный уровень, на первый план выходит не идея политического представительства, а идея решения насущных проблем. В этом смысле кандидаты от «Единой России» имели преимущество», - отметил Константин Костин.

Политтехнолог не оставил в стороне и анализ ошибок в избирательных кампаниях оппозиции.

«Коммунисты «проспали» выдвижение, они не на 100% мандатов выдвинули кандидатов, выдвигались достаточно фрагментарно. <…> Вторая их ошибка - это то, что они игнорировали ДЭГ. Потому что, по результатам по Москве, более 70% москвичей предпочли проголосовать при помощи дистанционного электронного голосования, а коммунисты изначально игнорировали этот инструмент. <…> Остальные партии, которые участвовали на выборах в Москве, себя явкой не проявили», - пояснил Константин Костин.

Эксперт подчеркнул, что выборы в целом зафиксировали текущий политический статус-кво, высокий уровень доверия к городской власти, поддержку мэра Москвы.

«Можно говорить, что получен достаточно серьезный кредит доверия власти на реализацию программ развития города, с которыми выступали кандидаты от «Единой России», - сказал в заключение Константин Костин.

Выборы депутатов муниципальных образований начались в столице 9 сентября в 8:00 и продлились до 11 сентября 20:00. Избирательные участки в течение трех дней были открыты ежедневно с 8:00 до 20:00. Голосование проходило также в онлайн-формате с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.