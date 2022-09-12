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Политика12 сентября 2022 10:02

Эксперт: Высокие результаты «ЕР» говорят о поддержке москвичами Собянина

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин заявил, что результаты «Единой России» на муниципальных выборах говорят об одобрении москвичами деятельности Сергея Собянина

«Все достаточно предсказуемо, все прогнозы, которые давались, максимально близки к итоговому результату. Про причины, которые лежат в основе такого результата: во-первых, это, конечно же, консолидация вокруг президента, и, соответственно, все политические агенты, которые с ним связаны, губернаторы или партия «Единая Россия» получили достаточное серьезное преимущество на этих выборах. Второе, был высокий уровень поддержки, одобрения москвичами деятельности Собянина. Если мы берем федеральный фактор и рассматриваем его на уровне города, то понимаем, что кандидаты, которые выдвигались от партии «Единая Россия» и от «Моего района», имели преимущество», - отметил Константин Костин.

По мнению эксперта, у москвичей есть понимание, что конструктивное взаимодействие муниципальных депутатов с городской властью способствует качественному решению проблем.

«Когда мы говорим про муниципальный уровень, на первый план выходит не идея политического представительства, а идея решения насущных проблем. В этом смысле кандидаты от «Единой России» имели преимущество», - отметил Константин Костин.

Политтехнолог не оставил в стороне и анализ ошибок в избирательных кампаниях оппозиции.

«Коммунисты «проспали» выдвижение, они не на 100% мандатов выдвинули кандидатов, выдвигались достаточно фрагментарно. <…> Вторая их ошибка - это то, что они игнорировали ДЭГ. Потому что, по результатам по Москве, более 70% москвичей предпочли проголосовать при помощи дистанционного электронного голосования, а коммунисты изначально игнорировали этот инструмент. <…> Остальные партии, которые участвовали на выборах в Москве, себя явкой не проявили», - пояснил Константин Костин.

Эксперт подчеркнул, что выборы в целом зафиксировали текущий политический статус-кво, высокий уровень доверия к городской власти, поддержку мэра Москвы.

«Можно говорить, что получен достаточно серьезный кредит доверия власти на реализацию программ развития города, с которыми выступали кандидаты от «Единой России», - сказал в заключение Константин Костин.

Выборы депутатов муниципальных образований начались в столице 9 сентября в 8:00 и продлились до 11 сентября 20:00. Избирательные участки в течение трех дней были открыты ежедневно с 8:00 до 20:00. Голосование проходило также в онлайн-формате с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.