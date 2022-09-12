В московском Новокосино мужчина хотел скинуть ребенка с 13-го этажа

Пытавшегося выбросить младенца с 12 этажа неадеквата задержали в Москве Фото: "КП" Архив

Жители одного из многоквартирных домов в Новокосино, в Москве, стали свидетелями буйства неадекватного мужчины, который держал на руках ребенка и грозился выбросить его с балкона 13 этажа. Об этом пишет Агентство городских новостей "Москва", информацию нам подтвердили в столичном МЧС.

Известно, что в полицию обратились местные жители, ставшие свидетелями криков и буйства на верхних этажах многоквартирного дома в Новокосино, на улице Городецкая. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб увидели мужчину, который угрожал выбросить малолетнего ребёнка с балкона 13 этажа.

Чтобы остановить неадекватного человека, одному из прибывших на место полицейских пришлось перебираться на огромной высоте с соседского балкона, однако мужчину удалось вовремя задержать. Ребёнок не пострадал. Подробности случившегося устанавливаются правоохранительными органами.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на севере Москвы погибла 5-летняя девочка, выпав из окна 15 этажа.