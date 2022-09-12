Глава Мосгоризбиркома подвела итоги голосования по выборам муниципальных депутатов

Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова подвела итоги выборов в Москве. Фото: Зыков Кирилл /Агентство «Москва».

Руководитель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова сообщила о подведении итогов голосования по выборам муниципальных депутатов столицы. Большинство депутатских мандатов получили представители партии «Единая Россия».

«Как распределили 1 тысячу 417 мандатов. «Единая Россия» - 1 тысяча 160 мандатов, «Мой район» - 134, КПРФ - 42, «Справедливая Россия» - 20, «Новые люди» - 20, ЛДПР - 11, «Яблоко» - три, «Коммунисты России» - один. Что касается самовыдвиженцев - 26», - рассказала Ольга Кириллова журналистам.

Глава Мосгоризбиркома уточнила, что в районе Люблино представитель партии «Единая Россия» и кандидат от ЛДПР получили одинаковое число голосов. Кто из них в итоге получит депутатский мандат, определит жеребьевка, которую проведут сегодня. Ольга Кириллова напомнила, что явка на выборах муниципальных депутатов столицы составила 33,9%. В прошлом году явка на выборах в Москве составила 14%. Эти цифры, по мнению Кирилловой, показывают, что интерес к муниципальным выборам стал гораздо выше, чем ранее.

Напомним, выборы в столице стартовали 9 сентября в 8:00 и продлились до 11 сентября 20:00. Москвичи выбирали районных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. В голосовании участвовали жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов выбирали только в Троицке. В общей сложности, горожане должны были выбрать около двух тысяч муниципальных депутатов. В воскресенье вечером, после предварительного подведения итогов ДЭГ представители московского отделения партии «Единая Россия» заявили о своей победе на муниципальных выборах.

Благодаря введенному в этом году электронному реестру избирателей у москвичей не было необходимости заранее регистрироваться для дистанционного электронного голосования. Избиратели могли непосредственно в день голосования решить, в какой форме они собираются отдать свой голос: очно, на избирательных участках, или дистанционно.

Число желающих проголосовать онлайн в этом году значительно превысило количество москвичей, явившихся на избирательные участки. По мнению заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Александра Асафова, это говорит о большом доверии москвичей к дистанционному электронному голосованию. Возможность сделать свой выбор онлайн стала уже привычной для жителей столицы. Такое высокое доверие к дистанционному голосованию привело к тому, что в выборах начали участвовать тысячи москвичей, которые раньше не голосовали.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев заявил, что за три дня голосования, с 9 по 11 сентября, Общественный штаб не направил ни одного письма о нарушениях. Выборы в Москве прошли в штатном режиме, дистанционная электронная система голосования работала без сбоев.