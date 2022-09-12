Синоптик предупредил о дождях и ветре 18 и 19 сентября в Москве

В Москве 18 и 19 сентября ожидается ливень и сильный ветер Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве 18 и 19 сентября прогнозируются сильные дожди, порывистый ветер и низкое давление. За два дня в столице прольется до 30 мм атмосферных осадков, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в своем Telegram-канале.

Метеоролог предупредил, что изменения погоды будут связаны с «южным» циклоном, который придет в Центральную Россию с Балкан. В столице станет сыро и ветрено с воскресенья, 18 сентября. В городе порывы ветра будут достигать 70-80 километров в час. Атмосферное давление упадет и составил около 730-735 мм ртутного столба.

«Последний раз такой сильный дождь москвичи видели в конце июля», — предупредил он.

Как сообщал KP.RU, по прогнозам синоптика Александра Шувалова, самым теплым днем в Москве на этой неделе станет 13 сентября, воздух прогреется до +17 градусов. В остальные дни в столице будет облачно и дождливо. Заморозки не ожидаются.