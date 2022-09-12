Собянин: Щукинский парк и Всесвятскую рощу связал единый прогулочный маршрут

«Было много опасений, что лес будет повален и еще что-то, вы видите: все в целости и сохранности, осенью еще посадим несколько сотен деревьев», - отметил мэр в разговоре с посетителями парка в ходе осмотра обновленной общественной территории.

Градоначальник пообещал, что здесь раскинется огромный парк. «Замечательный район, теперь он еще преображается дополнительно», - добавил Сергей Собянин.

Отныне Щукинский парк и Всесвятскую рощу связывает единый прогулочный маршрут.

Щукинский парк расположен между улицами Щукинская, Маршала Василевского и Академика Курчатова. По соседству с этим парком находится Всехсвятская роща, а напротив, с другой стороны Волоколамского шоссе, еще одна зеленая зона столицы - парк Покровское-Стрешнево.

В ходе реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи перед разработчиками проекта стояла задача объединить два парка едиными прогулочными маршрутами и общими элементами инфраструктуры. На портале «Активный гражданин» перед стартом работ по благоустройству этих общественных территорий состоялось голосование местных жителей. Большинство горожан поддержало проект. В результате в Щукинском парке и Всехсвятской роще воплощен единый кольцевой пешеходный маршрут. Он подходит как для пеших прогулок, так и для утренних пробежек. Вдоль дорожек организованы места отдыха с лавочками, установлены новые фонари и туалетные модули. Общая протяженность маршрута 3,1 км,

Специально под этот проект разработали и установили уникальную линейку малых архитектурных форм – парковые павильоны и беседки. В недалеком будущем здесь также появятся вышки для наблюдения за птицами и белками.

На парковых территориях обустроены 32 спортивные и 19 детских площадок для разных возрастов. Помимо этого здесь организовали площадку для выгула и дрессировки собак. На маршрутах проложили новую дорожно-тропиночную сеть из экологичных материалов, а коммуникации убрали под землю.

За время преображения парков здесь высажено 6,8 тыс. кустарников и устроено свыше 186 тысяч квадратных метров газонов. Осенью высадят еще свыше 350 деревьев. За счет установки новых фонарей с направленным световым потоком будет снижено воздействие на животный мир. В темное время суток такие фонари станут освещать лишь основные транзитные маршруты, зоны отдыха и спортивные площадки и не будут мешать обитателям парка.

Работы по сохранению, восстановлению и благоустройству природно-исторического парка Покровское-Стрешнево, который расположен на другой стороне Волоколамского шоссе, власти города планируют закончить нынешней осенью. В итоге на северо-западе Москвы будет создано единое зеленое пространство общей площадью более 270 га.