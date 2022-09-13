В технополисе «Москва» созданы экспресс-тесты для выявления болезней печени

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московские разработчики активно занимаются созданием отечественных аналогов для замены импорта. Одной из важных сфер для замещения зарубежной продукции стала фарминдустрия. Ведь жизнь и здоровье горожан напрямую связаны с тем, насколько эффективны лечебные препараты и методы исследований. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, новинка для пациентов создана компанией особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Речь идёт об экспресс-тестах для выявления за 15 минут гепатита В и C, а также других инфекций.

«Важно, что это полностью отечественная разработка, которая станет полноценной альтернативой зарубежной продукции, - отметил глава ведомства. - Тесты можно будет купить в городских аптеках. В настоящее время медицинские наборы получили регистрационное удостоверение и находятся на стадии производства».

КОНКРЕТНО

Медицинские наборы для самодиагностики помогут вычислить вирус методом ИХА на ранних стадиях. Вся процедура занимает не более 10-15 минут. Для исследования нужен образец сыворотки, плазмы или цельной крови. С помощью этих же тестов можно обнаружить и сифилис.

Как пояснила глава компании-разработчика «Имбиан Лаб» Вероника Осипова, благодаря уровню чувствительности и специфичности 100 процентов новинка по точности и достоверности анализа находится близко к лабораторным методам ИФА и ПЦР.

Цена одного теста - примерно 750 рублей. Их первая партия - по 3,5 тысячи штук каждого.