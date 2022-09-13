Подозреваемого в выращивании и продаже марихуаны задержали в Зеленограде

В отношении мужчины возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям Фото: "КП" Архив

Зеленоградские полицейские в Подмосковье задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте и хранении марихуаны. Злоумышленник продал гражданину около 10 грамма наркотика у магазина в 3 микрорайоне, сообщает ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, в квартире задержанного нашли и изъяли 30 кустов конопли, а также пластиковые контейнеры с неизвестными таблетками. В результате экспертизы выяснилось, что в них находилось психотропное вещество – апрофен, массой свыше 16 граммов. Кроме того, правоохранители обнаружили около 270 граммов частей наркосодержащих растений.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Незаконное хранение, изготовление, переработка наркотических веществ», «Незаконный сбыт наркотических, психотропных веществ и их аналогов» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Все уголовные дела соединили в одно производство. Наркоторговец находится под стражей.

Ранее KP.RU сообщал, что полиция задержала подозреваемых в сбыте 2,5 кг наркотиков в Луховицах. Автомобиль с двумя молодыми людьми остановили для проверки документов, в салоне нашли запрещенные вещества.