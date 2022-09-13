Лоза прокомментировал скандальное выступление Шнурова в «Лужниках» на 875-летии Москвы

Юрий Лоза прокомментировал скандальное выступление Сергея Шнурова на 875-летии Москвы. Фото: Жданов Олег

Композитор и певец Юрий Лоза в своем Телеграм-канале призвал «применить какие-то меры» к организаторам концерта группы «Ленинград» и Сергея Шнурова на 875-летии Москвы после того, как тот спел на шоу в Лужниках песню о сгоревшей столице.

Композиция «Москва, по ком звонят твои колокола» была написана больше десяти лет назад, но раз за это время никто никаких претензий музыканту не предъявлял, значит, ему теперь «можно все».

Юрия Лоза заметил, что о негативном отношении Сергея Шнурова к Москве давно известно, поэтому решение завершить его концертом празднование 875-летия столицы выглядит по меньшей мере странно.

- Когда человек демонстративно показывает, что он вас ненавидит, а вы ему аплодируете, ребята, давайте будем реалистами, разве это нормально? Это не к Шнуру надо обращаться, а к тем людям, которые его пригласили, ангажировали, - написал Юрий Лоза.

Он также добавил, что самого Сергея Шнурова наказывать не за что, так как песня лишь отражает то, как музыкант относится к столице.