В Москве грузовик опрокинулся на проезжую часть и засыпал ее грунтом

В Москве грузовик опрокинулся на проезжую часть и засыпал ее песком Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Москве на улице Лобачевского 100к1 грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть. Из кузова машины, которая оказалась на боку, на дорогу высыпался грунт. О ДТП рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Во время падения грузовик не зацепил другие авто. Водитель грузовика получил травмы.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняют.

Водителей предупреждают, что две из пяти полос на участке, где произошла авария, перекрыты. Дорожная ситуация осложнена. Автомобилистам рекомендуют по возможности выбирать пути объезда данного участка.

Ранее в подмосковном Протвино произошла похожая авария. С управлением на повороте не справился водитель мусоровоза. Грузовик с вонючим содержимым завалился на бок, отходы посыпались на проезжую часть, сообщал KP.RU. Во время ДТП водитель мусоровоза получил незначительные травмы, больше никто не пострадал.