В мэрии Москвы обсуждают способы соединить Калининскую ветку и Солнцевский радиус метро

Единая Калининско-Солнцевская линия метро появится в столице не ранее 2024 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В департаменте строительства Москвы знают, как реализовать долгожданное соединение Калининской ветки столичной подземки и Солнцевского радиуса в единую желтую ветку метро, заявил ТАСС руководитель этого подразделения мэрии Рафик Загрутдинов. Он выделил сложности реализации проекта, из-за которых приступить к ней пока не представляется возможным.

Во-первых, участок от станции «Деловой центр» до «Третьяковской» пройдет под историческим центром столицы. А это потребует прокладывания тоннелей на большой глубине. Во-вторых, это потребует перекладывания многих городских коммуникаций. Оба этих обстоятельства говорят не только о сложности работ, но и об их большой стоимости.

- Но если будет поставлена задача это сделать, департамент строительства понимает, как это реализовать, - цитирует агентство Рафика Загрутдинова.

Он добавил, что у департамента есть подрядные организации, которые уже можно привлечь к реализации этого проекта. Ранее сообщалось, что к соединению двух отрезков желтой ветки приступят не ранее 2024 года.