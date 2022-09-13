Экс-зампред правительства Пензенской области Василий Трохин пропал в Москве

Всех, кто знает что-либо о местоположении мужчины, просят сообщить об этом

Бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин пропал в Москве. Чиновник приехал в столицу по делам и не выходил на связь с 12 сентября. Его поисками занялись волонтеры «ЛизаАлерт».

Пропавший худощавого телосложения, у него короткие темные волосы с проседью, серо-голубые глаза. Рост средний, 175 сантиметров. Опознать можно по особым приметам: родинка на щеке и татуировка на плече. В последний раз его видели в темно-синей куртке, темном классическом костюме, белой рубашке, галстуке и туфлях. С собой у чиновника был портфель.

Информация об исчезновении Василия Трохина, который сейчас занимает пост председателя правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области», появилась на форуме поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Всех, кто знает что-либо о местоположении мужчины, просят сообщить об этом. Номер инфорга поисков: 89104441747.