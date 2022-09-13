Буквы из снятой вывески McDonald's выставили на продажу за 300 тысяч рублей в Москве

Так объявление выглядит на сайте "Авито". Скриншот с сайта avito.ru

Предприимчивый москвич решил разбогатеть на 300 тысяч рублей, продав две желтых буквы "М" из вывесок, снятых с располагавшихся в столице ресторанов сети McDonald’s. Объявление он выложил на "Авито". Как утверждает владелец, раздобытые им осколки империи фастфуда - оригинальны. Они были демонтированы с остальной частью вывесок, когда "Макдоналдс" покинул Россию.

Высота большей буквы составляет 115 сантиметров, она имеет ламповую подсветку. Вторая буква - поменьше, 80 сантиметров, зато подсветка у нее неоновая. Забрать буквы покупатель может в районе станции "Коньково".

Объявление появилось на сайте днем 12 сентября и уже собрало больше 6 тысяч просмотров.

Кстати, по соседству с ним размещено объявление от компании, которая предлагает изготовить узнаваемый элемент вывески "Макдоналдса" на заказ. При этом представители компании объясняют, что именно они занимались демонтажом некоторых вывесок и заказчик не позволил им заняться перепродажей, настояв на утилизации. Реплика знаменитой буквы предлагается по цене в 5000 рублей.