«Кола» вернется в сеть «Вкусно - и точка» с 15 сентября

Предприятия сети начнут продавать знаменитый напиток Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве с 15 сентября 2022 года в заведениях сети «Вкусно – и точка» возобновится продажа напитков «Кола», но под брендом «Добрый» и только на разлив. Об этом сообщает пресс-служба сети общепита. Приобрести можно будет стаканчик напитка емкостью 0,25, 0,4 и 0,5 литра.

В течение месяца запасами напитками планируется обеспечить все заведения сети «Вкусно – и точка» в стране.

- В процессе трансформации бизнеса компания сохранила не только всю цепочку поставщиков, но также систему логистики, работы с партнерами, оценки качества продукции, технологические решения и многое другое, - отмечается в сообщении.

На текущий момент в меню столичных ресторанов сети представлены два вида «Липтон Айс-Ти» и три вида молочных коктейлей.

Как сообщал KP.RU ранее, сеть ресторанов «Вкусно - и точка» открылась в столице 12 июня 2022 года. Заведения заняли место ресторанов сети McDonald's.